Движение электросамокатов ограничат в Хабаровске с 24 по 28 мая Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

Представители мэрии Хабаровска провели переговоры с руководителями кикшеринговых компаний по вопросам организации движения электросамокатов в предпраздничные дни и на День города.

- В краевой столице будет проходить много мероприятий. Люди будут гулять на улицах, по набережной. Главное - обеспечить их безопасность, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

В администрации приняли решение ограничить движение электросамокатов с 24 по 28 мая в многолюдных местах:

- с 24 по 28 число с 14:00 до 24:00 введут ограничения на площади Славы;

- 26 мая с 14:00 до 18:00 нельзя будет ездить возле «Платинум Арены» и в границах прилегающих улиц: переулка Студенческого от Ленинградской до Дикопольцева, на Дикопольцева от переулка Студенческого до Карла Маркса;

- 27 и 28 мая с 11:00 до 24:00 будет запрещено движение на самокатах на Комсомольской и площади Ленина, улице Муравьева-Амурского и на всей территории городской набережной.

Хабаровчан призывают соблюдать осторожность и не нарушать правила.

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