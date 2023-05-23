Движение электросамокатов ограничат в Хабаровске с 24 по 28 мая
Фото: Александра ЯВИЩЕНКО
Представители мэрии Хабаровска провели переговоры с руководителями кикшеринговых компаний по вопросам организации движения электросамокатов в предпраздничные дни и на День города.
- В краевой столице будет проходить много мероприятий. Люди будут гулять на улицах, по набережной. Главное - обеспечить их безопасность, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.
В администрации приняли решение ограничить движение электросамокатов с 24 по 28 мая в многолюдных местах:
- с 24 по 28 число с 14:00 до 24:00 введут ограничения на площади Славы;
- 26 мая с 14:00 до 18:00 нельзя будет ездить возле «Платинум Арены» и в границах прилегающих улиц: переулка Студенческого от Ленинградской до Дикопольцева, на Дикопольцева от переулка Студенческого до Карла Маркса;
- 27 и 28 мая с 11:00 до 24:00 будет запрещено движение на самокатах на Комсомольской и площади Ленина, улице Муравьева-Амурского и на всей территории городской набережной.
Хабаровчан призывают соблюдать осторожность и не нарушать правила.
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