176 тысяч квадратных метров жилья построят в ЕАО Фото: Правительство ЕАО

В ЕАО подвели итоги конкурса, в рамках которого был выбран подрядчик для строительства жилья по программе «Дальневосточный квартал» в Биробиджане. Победителем признано ООО «ДВ-Регион Инвест». Компании предстоит построить 176 тысяч квадратных метров жилья до 2034 года и предоставить его к выкупу для социальных нужд.

- Новое жилье позволит решить проблему с расселением аварийных домов в ЕАО. Сироты и пострадавшие от стихийных бедствий смогут также получить новые квартиры. Вместе с квадратными метрами будет строиться и необходимая инфраструктура. В Биробиджане появится новый микрорайон, - сказал Ростислав Гольдштейн, губернатор ЕАО.

Вместе с жилыми домами будет построена школа на тысячу мест и детсад на 400 мест. Застройщик получит налоговые льготы и административные преференции ТОР. Площадь территории под строительство - 30 гектаров. К ней подведут необходимые инженерные сети, обеспечат коммунальными объектами за счет федерального бюджета.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.