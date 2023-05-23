Двух мужчин осудят за гибель 70 деревьев в Хабаровском крае Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Двое жителей Приморья работали на лесозаготовительном участке в Вяземском районе Хабаровского края. Один из них занимал должность мастера. 69-летний мужчина поручил бульдозеристу расчистить участок, по которому должна была проехать техника. Только вот разрешения на рубку деревьев у него не было. Подчиненный выполнил указания мастера и выкорчевал 32 дерева, нанеся ущерб государству в размере свыше 150 тысяч рублей.

Другой работник при похожих обстоятельствах повредил 38 деревьев, из-за чего растения погибли. 39-летний бульдозерист нанес ущерб в размере 540 тысяч рублей.

- На мастера лесозаготовительной компании и бульдозериста завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Они могут получить до семи лет лишения свободы, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчины уже возместили нанесенный ущерб и ждут решения суда. До оглашения приговора им запретили покидать пределы района.

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