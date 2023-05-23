Нашла на сайте знакомств: женщина стала жертвой нового приятеля в Хабаровском крае

Женщина уснула и лишилась двух телефонов в Хабаровском крае
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жительница района имени Лазо обратилась в полицию после встречи с мужчиной с сайта знакомств. Она пригласила нового приятеля в гости. Они выпили, после чего хозяйка квартиры уснула. Проснувшись, она обнаружила пропажу двух телефонов. Ущерб составил 28 тысяч рублей.
- Был установлен подозреваемый в краже – 31-летний безработный местный житель. Раньше у него уже были проблемы с законом. Он не раз судим за кражи, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Выяснилось, что оба телефона мужчина продал прохожему за три тысячи рублей. Деньги он сразу потратил.
На подозреваемого завели уголовное дело за кражу. Его могут приговорить к лишению свободы сроком до пяти лет. Он будет находиться в СИЗО до конца расследования и вынесения приговора.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru