Нашла на сайте знакомств: женщина стала жертвой нового приятеля в Хабаровском крае

Женщина уснула и лишилась двух телефонов в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница района имени Лазо обратилась в полицию после встречи с мужчиной с сайта знакомств. Она пригласила нового приятеля в гости. Они выпили, после чего хозяйка квартиры уснула. Проснувшись, она обнаружила пропажу двух телефонов. Ущерб составил 28 тысяч рублей.

- Был установлен подозреваемый в краже – 31-летний безработный местный житель. Раньше у него уже были проблемы с законом. Он не раз судим за кражи, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Выяснилось, что оба телефона мужчина продал прохожему за три тысячи рублей. Деньги он сразу потратил.

На подозреваемого завели уголовное дело за кражу. Его могут приговорить к лишению свободы сроком до пяти лет. Он будет находиться в СИЗО до конца расследования и вынесения приговора.

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