Губернатор Хабаровского края встретился с президентом Союза архитекторов России Фото: Егор Тимошенко

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и президент Союза архитекторов РФ Николай Шумаков обсудили современные тенденции в архитектуре и градостроительстве в дальневосточных регионах на примере Хабаровска.

- По поручению президента России мы работаем над благоустройством и формированием нового облика наших городов. Для этого сейчас разрабатывается несколько мастер-планов: Хабаровска, Комсомольска и Советской Гавани. Мы учитываем мнение людей и экспертного сообщества, - сказал Михаил Дегтярев.

В Хабаровском крае уже началась реализация некоторых пунктов мастер-плана, в том числе строительство новых микрорайонов. Николай Шумаков оценил грамотный и стратегически продуманный проект. Он также отметил настоящее состояние Хабаровска и его достопримечательности.

- Большое счастье – увидеть столь гармоничный город. А центральная часть – сплошное великолепие! Уверен, что через пару лет Хабаровск станет еще лучше: город-сад зацветет! – сказал Николай Шумаков.

Участники встречи также обсудили прошедший Дальневосточный архитектурный фестиваль «ДВ Зодчество-2023» и подготовку экспозиции региона для Международного архитектурного фестиваля «Зодчество» в Москве.

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