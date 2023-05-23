Рынок труда испытывает дефицит врачей в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты сервиса по поиску работы рассказали, как сегодня обстоят дела на рынке труда и каких специалистов не хватает в Хабаровском крае. В среднем на одну вакансию в регионе приходится почти три резюме. Это меньше, чем общероссийский показатель, который близится к четырем, но недостаточно низкий, чтобы достичь допандемийных отметок.

Острый кадровый голод в Хабаровском крае отмечается в сфере медицины и фармацевтики. На такие вакансии приходится только по одному резюме. Среди других дефицитных отраслей:

- автобизнес - 1,5 резюме;

- сельское хозяйство - 1,6;

- добыча сырья - 1,7;

- строительство и недвижимость - 1,8;

- производство, сервисное обслуживание - 1,9;

- рабочий персонал - 2,3;

- торговля и обслуживание клиентов - 2,5;

- транспорт, логистика и перевозки - 3.

Среди регионов ДФО самый низкий уровень конкуренции на рынке труда в Чукотской и Еврейской автономных областях - 1,6 и 2,2 кандидата на вакансию соответственно. За ними идет Приморский (2,6), а после - Хабаровский край (2,9).

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.