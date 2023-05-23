Рынок труда испытывает дефицит врачей в Хабаровском крае
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Специалисты сервиса по поиску работы рассказали, как сегодня обстоят дела на рынке труда и каких специалистов не хватает в Хабаровском крае. В среднем на одну вакансию в регионе приходится почти три резюме. Это меньше, чем общероссийский показатель, который близится к четырем, но недостаточно низкий, чтобы достичь допандемийных отметок.
Острый кадровый голод в Хабаровском крае отмечается в сфере медицины и фармацевтики. На такие вакансии приходится только по одному резюме. Среди других дефицитных отраслей:
- автобизнес - 1,5 резюме;
- сельское хозяйство - 1,6;
- добыча сырья - 1,7;
- строительство и недвижимость - 1,8;
- производство, сервисное обслуживание - 1,9;
- рабочий персонал - 2,3;
- торговля и обслуживание клиентов - 2,5;
- транспорт, логистика и перевозки - 3.
Среди регионов ДФО самый низкий уровень конкуренции на рынке труда в Чукотской и Еврейской автономных областях - 1,6 и 2,2 кандидата на вакансию соответственно. За ними идет Приморский (2,6), а после - Хабаровский край (2,9).
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