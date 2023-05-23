Гранты на постановку спектаклей получили театры Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Минкультуры России выбрало лучшие проекты театров, которые получат в 2023 году государственную поддержку.

Больше пяти миллионов рублей выиграл Хабаровский музыкальный театр. На эти деньги здесь планируется поставить мюзикл «Игра» по пьесе драматурга Александра Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского».

- Грант пойдет на создание декораций, пошив костюмов, изготовление париков и прочие необходимые расходы для подготовки захватывающей постановки. Благодаря этой сумме «Игра» станет самой масштабной, яркой и богатой премьерой этого театрального сезона, - рассказал Сергей Юнганс, директор Хабаровского краевого академического музыкального театра.

Классику прочитают по-современному, и поэтому зритель сможет посмотреть на сюжет иначе.

Грант от благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» получили ХМТ и театр кукол. Они смогут организовать спектакли для людей с ОВЗ.

Всего на конкурс поступило больше 150 проектов из 62 городов России. Деньги и оборудование для постановок с тифлокомментариями получат 67 культурных учреждений. Перед входом в зал зрители получат рацию с регулятором звука и наушник. Его надевают только на одно ухо, чтобы была возможность одновременно слышать звуки сцены.

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