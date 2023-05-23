Набор студентов увеличивают техникумы Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске началась стратегическая сессия по развитию системы среднего профобразования на Дальнем Востоке. С марта введена программа обучения для руководителей таких организаций, на сессии они пройдут очный модуль.

– Цель программы - повышение эффективности работы техникумов для синхронизации подготовки специалистов с потребностями реального сектора экономики. От Хабаровского края в защите проектов будет участвовать 11 отраслевых команд, – рассказала Маргарита Скворцова, замдиректора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профобучения Хабаровского края.

Во время презентации участники смогут поговорить с экспертами о наиболее эффективных способах реализации программы. В планах проведение круглого стола, бизнес-сессии и других мероприятий.

В Хабаровском крае растет число студентов, и губернатор поручил увеличить количество мест и направления подготовки. В регионах Дальнего Востока открыты 17 кластеров проекта «Профессионалитет». В Комсомольске-на-Амуре работает «Машиностроение», в Хабаровске - «Железнодорожный транспорт». В этом году откроются кластеры «Водный транспорт» и «Педагогика». В планах: «Туризм и сфера услуг», «Судостроение» и «Транспорт».

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