Фестиваль #МЫВМЕСТЕ прошел в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Посвященный Дню призывника патриотический фестиваль #МЫВМЕСТЕ прошел в парке Дома офицеров флота в Хабаровске. В нем приняли участие больше 200 школьников, студентов, самих призывников, их родителей, ветеранов. Им показали площадки военной и гражданской подготовки, желающие проверили свои силы в этапах ГТО и спели песни военных лет. В парке работала полевая кухня, все гости смоги попробовать солдатскую кашу.

- Во время акции присутствующим рассказали об истории Краснофлотского района и службе в армии. Кинологи поделились секретами работы, а участники СВО ответили на вопросы, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Для учащихся подготовили несколько познавательных мастер-классов. Их научили собирать и разбирать автомат, оказывать первую помощь, рассказали о том, как устроена полевая связь. Также в парке в рамках акции высадили деревья.

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