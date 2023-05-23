Неделя промышленного туризма пройдет в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

С 28 мая по 3 июня в краевой столице пройдет неделя промышленного туризма. Школьники города смогут узнать, как создают новости на телевидении, придумать новый сорт мороженого и попробовать себя в роли швеи. Дети смогут посетить производства.

Начнется неделя с квеста «Любимый город». Команды по пять человек 28 мая выполнят несколько заданий и узнают, как хорошо они знают Хабаровск. Победители получат призы. На квест нужно зарегистрироваться по номеру 8 (914) 177-78-97.

– Мы не могли обойти стороной юбилей города, которому 31 мая исполняется 165 лет. Так как на праздничную неделю выпадает День защиты детей, мы решили сделать подарок детям Хабаровска и организовать бесплатные экскурсии на самые популярные предприятия. Это фабрика мороженого, трикотажная фабрика, автоцентр Toyota, а также компания по производству соков, – рассказали в правительстве Хабаровского края.

Запись на экскурсии ведется по телефону 8 (914) 159-01-19 (короткий - 240-119). Звонки принимаются с 12 часов 25 мая по принципу «1 звонок = 1 ребенок». Количество мест ограничено. А телекомпания «Губерния» проведет для детей две бесплатные экскурсии 29 и 31 мая.

Проверить свои знания можно и онлайн с 29 мая по 2 июня на туристическом портале. Победители получат подарки. Завершится насыщенная неделя виниловым вечером в музее «Мир говорящих машин». Запись откроется совсем скоро на сайте учреждения.

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