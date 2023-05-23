Температура поднимется до +30 градусов в Хабаровском крае 24 мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Хабаровске 24 мая порадует летним теплом. Синоптики прогнозируют повышение температуры до +28 днем, а ночью будет +11…+13 градусов. Осадки в среду не ожидаются. Вместе с жарой в городе установится ветреная погода. Порывы местами будут доходить до 20 метров в секунду.

Тепло будет и на юге Хабаровского края. 24 мая здесь воздух прогреется до +25…+30 градусов. Ночью столбик термометра покажет от +9 до +14. День пройдет без осадков с порывами ветра до 15-20 метров в секунду.

В центральных районах осадков не будет кроме Верхнебуреинского района. Здесь возможен небольшой дождь. Средняя скорость ветра составит 5-12 метров в секунду с порывами до 20 метров. Ночью ожидается от +2 до +14, а днем от +18 до +29 градусов.

Минусовые температуры сохраняться только на северных территориях Хабаровского края. Ночью здесь будет от -3 до +8, а днем от +1 до +24 градусов. Во всех районах кроме Охотского возможен дождь. Скорость ветра – до 5-14 метров в секунду, а в Тугуро-Чумиканском районе – до 20 метров в секунду.

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