Особый противопожарный режим отменен в ЕАО Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн 19 мая подписал постановление об отмене особого противопожарного режима. Документ вступил в силу 22 мая. При этом в области продолжается пожароопасный сезон. Жителям напоминают об ответственности за нарушение правил безопасности в лесах.

- В местах с повышенной пожарной опасностью (хвойные молодняки, гари, торфяники, лесосеки, участки с сухой травой, под кронами деревьев) запрещается разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, - предупредили в департаменте управления лесами правительства ЕАО.

Напомним, нарушителям может грозить административная и даже уголовная ответственность. Виновников лесных пожаров ждут штрафы от 15 до 30 тысяч рублей.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.