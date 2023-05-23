Актуальную информацию о событиях региона жители Хабаровского края могут узнать в пабликах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце прошлого года госучреждения Хабаровского края обязали вести страницы в интернете. Сегодня основной соцсетью является «ВКонтакте». Зачем это нужно, рассказали в ЦУР региона.

- Вместе с коллегами из региональных ведомств мы проделали большую работу по созданию госпабликов в Хабаровском крае. Сегодня в регионе насчитывается уже более 1 500 официальных страниц государственных учреждений. Созданы и ведутся страницы всех органов власти региона. Именно в них любой житель края может узнать актуальную информацию от первоисточников, задать вопрос или обратиться к специалистам, - рассказала Ирина Онищук, руководитель ЦУР Хабаровского края.

Актуальные новости региона публикуются на странице правительства. Информацию сферы здравоохранения можно прочитать в паблике минздрава. Все о каникулах, работе лагерей, записи в школу и подобные вопросы можно задать на странице минобразования, а узнать расписание автобусов и о ремонте дорог – у минтранса региона.

О благоустройстве и строительстве рассказывает министерство ЖКХ, а о пособиях, выплатах и программах поддержки – министерство социальной защиты.

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