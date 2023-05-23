Экспериментальную краску используют для дорожной разметки в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

На перекрестке Станционной и Серышева дорожники нанесли разметку при помощи новой краски, которую изготовил хабаровский предприниматель. Это экспериментальный материал, который может заменить привозные аналоги.

- Та краска, что сейчас используют в городе, – из Смоленска. Ее качеством недовольны хабаровчане. Она быстро стирается, и ее приходится наносить повторно. Это дополнительная нагрузка на бюджет. Наш местный предприниматель сделал краску для разметки. Посмотрим, как она себя проявит через три месяца. Если материал выдержит испытание, будем сотрудничать с местным бизнесменом, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Перекресток Станционной и Серышева был выбран не случайно для теста нового материала. Здесь весь день высокий дорожный трафик. Благодаря этому можно будет в полной мере оценить устойчивость новой краски.

Еще один тестовый участок будет в районе улиц Ворошилова и Суворова. Там разметку нанесли краской местного производства, но с другим составом. Испытательный срок также ограничили тремя месяцами.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.