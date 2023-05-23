Компании Хабаровского края представят регион на международных выставках Фото: минэкономразвития Хабаровского края

Центр поддержки экспорта поможет компаниям-экспортерам Хабаровского края организовать экспозиции на международных выставках. В 2023 году помощь Центра получат 22 организации региона.

Участие в международных мероприятиях – один из самых эффективных методов продвижения продукции на рынки других стран и развития экспорта. Больше половины компаний, которые участвовали в выставках в России и за рубежом, заключают контракты.

- В этом году только в ОАЭ пройдет три выставки, где участие примут и предприятия Хабаровского края. Также наши компании поедут с коллективным и индивидуальным стендом в Китай и Республику Беларусь. Будут и презентации в других российских регионах, – сказала Анастасия Радионова, и.о. директора Центра поддержки экспорта.

Чтобы стать участником международной выставки, нужно подать заявку в Центр, который находится в Хабаровске на Истомина, 51 А (кабинет №705). Получить консультации можно по телефонам 35-84-45 или 77-01-22.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.