Компании Хабаровского края представят регион на международных выставках Фото: минэкономразвития Хабаровского края
Центр поддержки экспорта поможет компаниям-экспортерам Хабаровского края организовать экспозиции на международных выставках. В 2023 году помощь Центра получат 22 организации региона.
Участие в международных мероприятиях – один из самых эффективных методов продвижения продукции на рынки других стран и развития экспорта. Больше половины компаний, которые участвовали в выставках в России и за рубежом, заключают контракты.
- В этом году только в ОАЭ пройдет три выставки, где участие примут и предприятия Хабаровского края. Также наши компании поедут с коллективным и индивидуальным стендом в Китай и Республику Беларусь. Будут и презентации в других российских регионах, – сказала Анастасия Радионова, и.о. директора Центра поддержки экспорта.
Чтобы стать участником международной выставки, нужно подать заявку в Центр, который находится в Хабаровске на Истомина, 51 А (кабинет №705). Получить консультации можно по телефонам 35-84-45 или 77-01-22.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru