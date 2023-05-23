Переулок Казарменный ремонтируют в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска
В Хабаровске начались работы в переулке Казарменном. Ремонт идет от улицы Слободской до Дальневосточного юридического института. Стоимость работ – около 10 миллионов рублей. Их проводят по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».
За работами специалисты администрации следят каждый день - такое поручение дал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Во время рабочих поездок он проверяет это лично, общается с рабочими и жителями города, узнает о проблемах и жалобах.
- Национальный проект очень важен для города. Уверен, что жители заметили, насколько за последние несколько лет улучшилось качество трасс в Хабаровске, - рассказал Дмитрий Чеверда, начальник отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска.
Сейчас рабочие меняют основание и бортовой камень. Позже здесь появятся ливневки и новый тротуар.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru