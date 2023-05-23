Переулок Казарменный ремонтируют в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске начались работы в переулке Казарменном. Ремонт идет от улицы Слободской до Дальневосточного юридического института. Стоимость работ – около 10 миллионов рублей. Их проводят по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».

За работами специалисты администрации следят каждый день - такое поручение дал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Во время рабочих поездок он проверяет это лично, общается с рабочими и жителями города, узнает о проблемах и жалобах.

- Национальный проект очень важен для города. Уверен, что жители заметили, насколько за последние несколько лет улучшилось качество трасс в Хабаровске, - рассказал Дмитрий Чеверда, начальник отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска.

Сейчас рабочие меняют основание и бортовой камень. Позже здесь появятся ливневки и новый тротуар.

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