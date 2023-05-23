Килограмм красной икры стоит семь тысяч рублей в Хабаровском крае Фото: Мария КАЮРОВА

СМИ пишут, что западная часть России постепенно остается без красной икры - в регионах наблюдается дефицит. В связи с этим стоимость продукта сильно растет. В Хабаровске же цена держится на уровне прошлого года, хотя есть риск, что она вырастет.

В западных регионах икра подорожала больше, чем наполовину - на 60 процентов. Килограмм теперь обходится в семь-восемь тысяч рублей. Эксперты говорят, что причина - неудачная путина прошлого года.

На Дальнем Востоке продукт тоже дорожает. Например, в Приморье стоимость выросла на полторы-две тысячи рублей. И несмотря на то, что сейчас не сезон, цена все же кусается.

В Хабаровске стоимость икры держится на уровне прошлого года. В гипермаркетах баночку в 190 граммов продают за 1 300 рублей, то есть около 3 400 рублей за кило. У частников цены выше - от 3 600 до пяти тысяч рублей за килограмм.

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