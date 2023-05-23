Звание Почетного гражданина получили три жителя Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске выбрали Почетных граждан города. Тайное голосование прошло на заседании гордумы. В итоге звание получат три человека – их выбрали одинаковое количество человек. Регалии им вручат перед Днем города.

Одним из них стал Григорий Борщеговский, директор кадетской школы №1 имени Федора Ушакова. Его заслугами стали нравственное, духовное и патриотическое воспитание, а также просвещение молодежи.

Петр Дубров – космонавт-испытатель – внес значительный вклад в повышение престижа краевой столице на российском и международном уровнях. Он – коренной хабаровчанин, имеет звание Героя страны.

Третьим Почетным гражданином стал Новруз Мамедов, президент благотворительного фонда «От сердца к сердцу». Он сделал большой вклад в развитие инфраструктуры города, помогает малообеспеченным и социально незащищенным категориям граждан, а также учреждениям Хабаровска. Под его руководством в краевой столице появилось 16 тысяч рабочих мест.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.