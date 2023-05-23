Сроки подключения к газу сокращают в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае оптимизируют административные процедуры. Благодаря этой работе получится значительно уменьшить сроки выдачи разрешений для бизнеса. Так, удалось добиться хороших результатов в строительстве, подключении к коммунальным услугам. Очередь дошла до газа.

- Одной и основных задач по региональному инвестиционному стандарту, который внедрен в Хабаровском крае, является сокращение сроков процедур в различных отраслях для облегчения работы бизнеса. Сегодня мы находимся на таком этапе, когда проводим процесс картирования, то есть максимально упрощаем все процедуры. И мы рады, что команда Газпрома уже активно включилась в эту работу, - сказал Андрей Дымченко, директор АНО «АПИРИ».

Стороны уже договорились о реализации некоторых проектов на территории региона. Так, получится установить партнерство с ресурсоснабжающей организацией для упрощения процедур подключения инвесторов к сетям и сокращения сроков рассмотрения заявок.

В будущем эту работу продолжат с помощью двух механизмов. Первый – «зеленая папка инвестора», которая предполагает сокращение времени рассмотрения заявки от инвестора при подключении к электро- или газоснабжению. Механизм «Заинтересованные сетедержатели» упростит процесс проведения проектно-изыскательских работ. Планирование новой трассы снабжения будет происходить за счет владельцев инженерных сетей. Раньше на это тратили месяцы и годы, скоро на работы понадобится до 62 дней.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.