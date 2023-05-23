Международный турнир по боксу памяти Константина Короткова начался в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске начался турнир по боксу в память о Константине Короткове, Герое Советского союза. В краевую столицу приехали больше 120 спортсменов из 16 стран мира. К слову, регион принимает турнир уже в 14-й раз.

Пять дней боксеры будут соревноваться в 13 весовых категориях у мужчин и шести – у женщин. От Хабаровского края за награды будут бороться 12 парней и четыре девушки.

- Константин Коротков - величайший спортсмен, он несколько раз становился чемпионом по боксу Хабаровска и Хабаровского края. А во время Великой Отечественной войны проявил себя умелым и бесстрашным солдатом, всегда показывал пример мужества и высокого мастерства. Уверен, что сейчас эти качества нужны боксерам, чтобы побеждать на ринге. Всем участникам желаю хороших поединков, спортивной удачи, и чтобы обошлось без травм, – сказал Дмитрий Чикунов, министр спорта Хабаровского края.

От края выступят Иван Ступин, Савелий Садома, братья Руслан и Вадим Трушниковы. Спустя семь лет на ринг выйдет чемпион мира Андрей Замковой, призер Олимпийских игр в Лондоне и в Токио.

Предварительные поединки запланированы на 24 мая в 16:00 в Универсальном краевом спортивном комплексе стадиона имени Ленина. Четвертьфинал и полуфинал состоятся 25 и 26 мая, также в 16:00. Финал и церемония награждения пройдут 27 мая в 12:00. Вход свободный.

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