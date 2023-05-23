Около двух тысяч человек улетели в Улан-Батор из Хабаровска Фото: ХабАвиа

Жители Хабаровска начали планировать свои летние отпуска. Авиакомпании предлагают им улететь в Улан-Батор – столицу Монголии. За все время из международного аэропорта Хабаровска туда отправились 1 750 пассажиров.

Рейсы прямые, выполняются каждую неделю по воскресеньям. Вылет – в 3:20, в Монголии самолет приземляется уже в пять часов утра по местному времени. Время в пути занимает 3,5 часа.

- Летим на Embraer-190 с компоновкой салона 98 кресел – 92 в экономическом классе и 6 в классе бизнес. В полете получаем горячее питание и напитки, - рассказали в аэропорту Хабаровска.

В Улан-Баторе туристы могут посетить крупнейший буддийский монастырь Гандантэгченлин и дворец Богдо-Гэгэна, посмотреть на статую Чингисхана, прогуляться по улице антикварных лавок, приобрести кашемировые изделия и попробовать местную кухню.

Подробную информацию о покупке билетов можно узнать по номеру телефона WhatsApp: +7 (902) 562-26-66. Также их можно приобрести на сайте аэропорта.

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