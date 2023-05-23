Ямочный ремонт на проспекте 60-летия Октября проходит в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска
Дороги после зимы приводят в порядок в Хабаровске. Рабочие делают ямочный ремонт. Сейчас работы идут по проспекту 60-летия Октября.
- За ямочным ремонтом и качеством проведения работ тщательно следит городское управление дорог и внешнего благоустройства. Я поручил им обратить особое внимание на участки, где ходит общественный транспорт, а также на те дороги, на которые часто поступают жалобы от жителей, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.
Ремонт дорог начался 1 апреля. Окончание основных работ запланировано на конец июня. Пока работы идут по графику. Проспект считается самым проблемным участком. Работы в этом году выполнят до Аэродромной улицы. Пока закончен ремонт на участке от улицы Большой до развязки Восточное шоссе - Ленинградская. В целом планируется избавить от ям весь город.
На ремонт в этом году потратят порядка 21 миллиона рублей. Сырья в городе достаточно. Дополнительно, на случай необходимости, выделили восемь миллионов.
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