Ямочный ремонт на проспекте 60-летия Октября проходит в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

Дороги после зимы приводят в порядок в Хабаровске. Рабочие делают ямочный ремонт. Сейчас работы идут по проспекту 60-летия Октября.

- За ямочным ремонтом и качеством проведения работ тщательно следит городское управление дорог и внешнего благоустройства. Я поручил им обратить особое внимание на участки, где ходит общественный транспорт, а также на те дороги, на которые часто поступают жалобы от жителей, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Ремонт дорог начался 1 апреля. Окончание основных работ запланировано на конец июня. Пока работы идут по графику. Проспект считается самым проблемным участком. Работы в этом году выполнят до Аэродромной улицы. Пока закончен ремонт на участке от улицы Большой до развязки Восточное шоссе - Ленинградская. В целом планируется избавить от ям весь город.

На ремонт в этом году потратят порядка 21 миллиона рублей. Сырья в городе достаточно. Дополнительно, на случай необходимости, выделили восемь миллионов.

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