Оградить пустующий Дом культуры от детей потребовала прокуратура ЕАО Фото: прокуратура ЕАО
Прокуратура Еврейской автономной области провела прием людей. На него пришли и жители села Аур. Они попросили оградить от посторонних пустой Дом культуры. Там часто собираются маргинальные лица и дети, чем подвергают себя опасности.
Надзорный орган провел проверку.
- Установлено, что часть здания не используется по назначению, деятельность в части обслуживания помещений не осуществляется. Внутри имеются повреждения стен, некоторые из помещений завалены мусором. Оконные и дверные проемы не закрыты, что не отвечает требованиям безопасности и создает условия для беспрепятственного проникновения на данный объект посторонних лиц, в том числе детей, - сказали в пресс-службе прокуратуры ЕАО.
Главе районной администрации внесли представление. Она устранила нарушения, установив на территории ограждения и закрыв окна и двери.
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