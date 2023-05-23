Оградить пустующий Дом культуры от детей потребовала прокуратура ЕАО Фото: прокуратура ЕАО

Прокуратура Еврейской автономной области провела прием людей. На него пришли и жители села Аур. Они попросили оградить от посторонних пустой Дом культуры. Там часто собираются маргинальные лица и дети, чем подвергают себя опасности.

Надзорный орган провел проверку.

- Установлено, что часть здания не используется по назначению, деятельность в части обслуживания помещений не осуществляется. Внутри имеются повреждения стен, некоторые из помещений завалены мусором. Оконные и дверные проемы не закрыты, что не отвечает требованиям безопасности и создает условия для беспрепятственного проникновения на данный объект посторонних лиц, в том числе детей, - сказали в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

Главе районной администрации внесли представление. Она устранила нарушения, установив на территории ограждения и закрыв окна и двери.

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