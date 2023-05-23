Магаданская прокуратура требует забрать квартиру за 7,7 миллиона у сотрудника ГИБДД в Хабаровске

Полицейский брал взятки
В Магаданской области сотруднику ГИБДД предъявили обвинение во взятках. Их он брал несколько лет деньгами и имуществом за покровительство по службе. Против него завели два уголовных дела.
Взятки мужчина брал с 2016 по 2022 годы. Принимал как деньги, так и топливные талоны. Общая сумма 10 подкупов превысила миллион рублей. Помогал сотрудник компаниям, перевозящим крупногабаритные и опасные грузы.
В 2021 году он купил квартиру в Хабаровске за 7,7 миллиона рублей, а сделку оформил на бывшую жену, чтобы не декларировать большие расходы и избежать ответственности.
- Несмотря на доводы ответчицы о предоставлении ей прямыми родственниками беспроцентного займа, прокуратурой предъявлены исчерпывающие доказательства отсутствия у них для этого финансовой возможности, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.
Суд требование удовлетворил, и обратил взыскание на недвижимость.
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