Делегация Хабаровского края прибыла в Китай Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

Делегация Хабаровского края во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым прибыла в китайский город Харбин. Гости КНР посетят Харбинский политехнический университет, чтобы обсудить сотрудничество в рамках межвузовского кампуса, совместные научные исследования и наращивание студенческих обменов.

После посещения университета делегация Хабаровского края побывает в выставочном павильоне городского планирования Харбина. Возможно, зарубежный опыт пригодиться в реализации мастер-плана Хабаровска и других городов. Также представителей региона познакомят с организацией внешнеторгового взаимодействия между северо-востоком Китая и Россией. Делегация посетит Харбинскую двигателестроительную корпорацию «Дунань».

Во время поездки Михаил Дегтярев встретится с секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян и губернатором народного правительства провинции Хэйлунцзян. На повестке будут вопросы сотрудничества в экономике, образовании и культуре.

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