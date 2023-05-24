Ударил ножом и уехал: дальнобойщик напал на 19-летнего парня на Колыме

Водитель фуры ранил ножом молодого человека на трассе в Магаданской области Фото: УМВД России по Магаданской области

6 мая работники больницы в Сусуманском районе сообщили в полицию о том, что к ним поступил пациент с ножевым ранением. 19-летний житель поселка Мяунджа был доставлен в хирургическое отделение весь в крови.

Правоохранители выяснили, что молодой человек с двумя знакомыми ночью катались на машине его матери. Все они выпили перед поездкой. Кроме того, у водителя не было прав. Компания выехала из поселка на трассу, а после заметили, что у них заканчивается бензин. На обочине они увидели припаркованную фуру и решили попросить у ее водителя немного топлива.

Молодые люди разбудили дальнобойщика, но тот отказался делиться бензином. 19-летний парень разозлился и начал огрызаться на мужчину. Во время конфликта водитель грузовика достал нож и ударил им оппонента.

- Друзья забрали пострадавшего и повезли в больницу. Тем временем дальнобойщик уехал, выбросив нож на трассе, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Фуру быстро нашли благодаря ее цвету Фото: УМВД России по Магаданской области

Скрывшегося водителя нашли благодаря особым приметам, о которых рассказали полицейским. У кабины фуры был примечательны синий цвет, а в салоне находилась собака. Подозреваемого 46-летнего жителя поселка Ягодное задержали. На него завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. Его могут лишить свободы на срок до 10 лет.

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