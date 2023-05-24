Ребенок пострадал в аварии в Хабаровском районе Фото: УГИБДД по Хабаровскому району

Примерно в шесть вечера 23 мая произошла авария в селе Бычиха, в результате которой пострадал ребенок. 35-летняя женщина за рулем «Тойоты Королла» ехала по улице Новой со стороны села Новотроицкое, когда в районе дома №23 Б врезалась в «Ниссан АД».

Водитель «Ниссана» собирался свернуть и затормозил на перекрестке. «Тойота» в это время не успела остановиться и въехала в иномарку. Сидевший внутри нее ребенок получил травмы. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства ДТП.

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям о том, что нужно держать безопасную дистанцию, достаточную для того, чтобы успеть остановиться в случае непредвиденной ситуации на дороге.

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