Вонзила нож в спину и продолжила избивать: женщина напала на соседку в Магадане

Ссора соседок закончилась поножовщиной в Магадане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кровавая сцена развернулась на общей кухне коммунальной квартиры в Магадане. Посреди ночи одна из жительниц распивала алкоголь, после чего ей захотелось разобраться с соседкой. Женщины выясняли отношения, когда одна из них схватила нож и воткнула его в спину оппонентки. На этом она не успокоилась и продолжила бить пострадавшую кулаками и коленом.

Шум на кухне разбудил соседей. Увидев происходящее, они вызвали врачей и полицию. Приехавшие медики забрали раненую женщину, а нападавшую увезли в отделение полиции.

На буйную 23-летнюю женщину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Прокуратура Магадана утвердила обвинение и передала материалы дела в суд. Обвиняемой может грозить до 10 лет лишения свободы.

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