Съехала с дороги: машина перевернулась на трассе «Чита – Хабаровск»

Женщина серьезно пострадала в аварии на трассе «Чита – Хабаровск» Фото: ГИБДД по ЕАО

Утром 23 мая произошла авария на трассе «Чита – Хабаровск», в результате которой сильно пострадала женщина. «Ниссан Моко», двигался в сторону Хабаровска, когда его вынесло с дороги на обочину в районе 2 064 километра. Машина перевернулась.

К месту ДТП вызвали «скорую». Приехавшие медики забрали пострадавшую в краевую больницу. На месте остались сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить обстоятельства аварии.

Еще один человек пострадал в аварии, которая произошла вечером 23 мая в селе Бычиха Хабаровского района. Женщина не выдержала дистанцию и врезалась в иномарку, которая остановилась перед поворотом. В результате травмы получил ребенок.

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