Прямой эфир с министром промышленности Хабаровского края пройдет 26 мая
Фото: Правительство Хабаровского края
У жителей региона появилась возможность задать вопросы министру промышленности Хабаровского края Евгению Романову, который выступит в прямом эфире 26 мая. Трансляция пройдет на официальных страницах краевого правительства во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Начало в 16:00.
Основная тема прямого эфира – развитие промышленности и торговли в условиях санкций. Он также расскажет жителям региона, в каком направлении сейчас развивается отрасль. Во время онлайн-трансляции прозвучат самые частые вопросы от подписчиков. Их можно задать в комментариях на страницах соцсетей регионального правительства.
Прямой эфир пройдет при поддержке Центра управления регионом Хабаровского края.
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