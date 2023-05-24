Хабаровская делегация примет участие в «Российской креативной неделе» Фото: dvfu.ru

С 25 по 27 мая во Владивостоке пройдет «Российская креативная неделя – Дальний Восток». Событие объединит креативный бизнес регионального и федерального уровней. По итогам мероприятия будут названы «100 креативных лидеров Тихоокеанской России».

- Результаты «креативной недели» озвучат 27 числа в Пушкинском театре ДВФУ. В 19:30 мероприятие начнется с подведения итогов. Далее гостей ждут выступления креативных лидеров в формате бизнес-стендапа и творческих коллабораций представителей «сотни», - рассказали в правительстве Хабаровского края.

От региона в «креативной неделе» примут участие представители Анимационной студии «Мечталет», Дальневосточной киношколы «ДВиж’ОК», Хабаровского краевого музея имени Гродекова и другие организации.

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