Проекты дизайна хабаровских скверов разрабатывают молодые архитекторы Фото: министерство ЖКХ Хабаровского края

Куратор федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Хабаровском крае Дарий Тюрин встретился со студентами Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ). Он обсудил с будущими дизайнерами и архитекторами вопросыблагоустройства населенных пунктов региона.

– Участие края в федеральном проекте позволило преобразиться сотням территорий по всему региону. За последние четыре года в 56 населенных пунктах стало комфортнее благодаря активности жителей в голосовании за общественные территории. Уже начались работы по итогам голосования в 2022 году. 87 территорий в 49 населенных пунктах станут новыми точками притяжения. Сейчас жители края выбирают новые объекты на 2024 год, проголосовали почти 100 тысяч человек. Опрос продлится до 31 мая, - сказал Дарий Тюрин.

Студенты ТОГУ также узнали, как они могут повлиять на преображение городов. Они заинтересованы, чтобы их идеи использовали в разработке дизайн-проектов общественных территорий. Так, будущие архитекторы уже работали над проектом сквера Русских сказок в парке Северном в Хабаровске, а также сквера в районе Храма Матроны Московской в поселке Березовка.

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