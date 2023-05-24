Первая в ДФО выставка картин студентов ТОГУ открылась в Хабаровске Фото: минкультуры Хабаровского края

В Дальневосточном художественном музее открылась первая на Дальнем Востоке выставка студентов Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) «Аrt-ДВ XX-XXI. Связь поколений». Она приурочена к Году педагога и наставника.

В основу экспозиции легла связь поколений художников, учителей и учеников. В разных залах представлены отдельные эпохи. Всего на выставке будет представлено 77 работ. Среди них – картины дальневосточных мастеров прошлых столетий, которые хранились в музее, а также произведения современных художников – выпускников и преподавателей факультета искусств, рекламы и дизайна ТОГУ.

- Выставка демонстрирует культурный и образовательный потенциал края. Мы видим, что молодежь чтит традиции хабаровской художественной школы и готова приносить новые идеи, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

Посетить выставку можно до 2 июля. Билеты можно купить по «Пушкинской карте».

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