Победитель получит 100 тысяч рублей: в Хабаровском крае объявлен конкурс на создание гимна

Конкурс на создание регионального гимна стартовал в Хабаровском крае Фото: минкультуры Хабаровского края

В регионе объявлен конкурс на создание гимна Хабаровского края. Заявки принимаются с 24 мая по 21 июня. Их можно отправить на почту knotok00@mail.ru. Участвовать в конкурсе могут жители региона старше 18 лет.

- Победители получат премию в размере 100 тысяч рублей, - рассказали в минкультуры Хабаровского края.

Конкурс будет проводиться в два этапа. Первый - выбор лучшего стихотворения, которое станет текстом гимна. В произведении должно быть 12-14 строк, разделенных на куплеты из четверостиший и припев. Второй этап - выбор музыкального произведения. С более детальным положением конкурса можно ознакомиться по ссылке.

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