Больше двух тысяч укусов клещей зарегистрировано в Хабаровском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным регионального Роспотребнадзора, с начала сезона в Хабаровском крае зарегистрировано 2 073 случая укусов клещей. Около 70 процентов пострадавших - взрослые. 659 детей прошли серопрофилактику после обращения в медучреждения.

- Присасывания клещей регистрируют практически на всей территории края, кроме Тугуро-Чумиканского района. Вирусом клещевого энцефалита инфицировано около трех процентов исследованных насекомых, снятых с людей, а боррелиозом - 53,1 процента, - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю.

Пока в регионе не зарегистрированы случаи заражения людей клещевым энцефалитом. Специалисты призывают жителей края соблюдать меры безопасности и обращаться в больницу в случае укуса.

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