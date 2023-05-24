Бесплатный разгон интернета сделал «Ростелеком» для жителей Хабаровского края и ЕАО

Фото: ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» увеличил скорость интернета без повышения стоимости услуг для жителей Хабаровского края и Еврейской автономной области. Разгон в среднем в два раза сделан для двух тысяч абонентов компании, проживающих в домах с оптическими сетями связи.

Скорость выросла до 300 или 500 Мбит/с практически у всех клиентов на тарифных планах «Игровой» и «Облачный» в городах и небольших населенных пунктах обоих регионов.

«Сейчас в каждой семье по несколько смартфонов, телевизоров, ноутбуков и разных умных устройств с выходом в интернет. Для их одновременной качественной работы требуются высокие скорости. «Ростелеком» постоянно ведет работу по развитию оптической инфраструктуры. За два года бесплатный разгон получили уже более 56 тысяч наших клиентов в Хабаровском крае и ЕАО», - прокомментировала Лейла Абузова, директор по работе с массовым сегментом хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

«На днях тестировал скорость интернета, и она меня удивила. Оказалась в несколько раз выше, чем должна быть по тарифу. Пинг не высокий. Зашел в личный кабинет на сайте провайдера - стоимость интернета не изменилась. Приятный бонус. С такими параметрами ничего не виснет, не тормозит, комфортно играть в онлайн-игры», - рассказал Алексей, абонент компании из Хабаровска.

Напомним, что в 2021 году «Ростелеком» бесплатно ускорил интернет для 50 тысяч семей из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Николаевска-на-Амуре, Советской Гавани и Ванино. В 2022 году компания увеличила скорость доступа еще для 4,3 тысячи абонентов, проживающих в небольших населенных пунктах Хабаровского края.