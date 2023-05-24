Зараженную микротоксином сою обнаружили в Хабаровске Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

В Хабаровском крае в третий раз с начала 2023 года обнаружили микротоксин в сое. Пробы бобовых поступили в референтный центр Россельхознадзора, где специалисты провели исследование образцов и установили факт заражения.

- Микотоксин афлатоксин B1 был обнаружен при стандартной проверке разных партий сои на сертификацию и декларирование. Такое исследование - обязательное требование закона, его должно пройти любое зерно перед отправкой на экспорт или продажей внутри страны, - рассказали в Хабаровском референтном центре Россельхознадзора.

Афлатоксин B1 накапливается в сое при неправильном хранении и заражении зерна плесенью. Ранее специалисты лаборатории проверили еще две партии сои урожая 2021 и 2022 годов, которые также оказались заражены. Информация о наличии в продукции микотоксина передана заказчикам.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.