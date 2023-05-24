Двое школьников из Хабаровского края рекомендованы к поступлению сразу на второй тур в ГИТИС по итогам онлайн-прослушиваний

Фото: предоставлено МТС

Цифровая экосистема МТС совместно с Российским институтом театрального искусства - ГИТИС подвели итоги образовательного проекта для абитуриентов Дальнего Востока. Первый тур в главный театральный вуз страны прошел в рамках проекта МТС «Поколение М» на онлайн-платформе Webinar. Двое абитуриентов из Хабаровского края и один абитуриент из Сахалинской области рекомендованы к поступлению на актерский факультет ГИТИСа.

По итогам онлайн-консультаций в ГИТИС на второй тур были рекомендованы: Дмитрий Васильев, 18 лет, из Хабаровска и Екатерина Корякина, 17 лет, из Комсомольска-на-Амуре, Глеб Нурмухамбетов, 18 лет, из Невельска. Ребята нестандартно подошли к выбору программы. Глеб Нурмухамбетов удивил стихотворением Владимира Маяковского «Левый марш», Дмитрий Васильев исполнил отрывок из «Нового Пигмалиона» Бориса Бермяка, Екатерина Корякина рассказала стихотворение современного автора Веры Полозковой «Без всяких брошенных невзначай».

Мероприятие на платформе Webinar открыла руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова:

«Используя ресурсы экосистемы цифровых сервисов МТС, мы предоставили ребятам из самых удаленных уголков страны возможность проходить вступительные прослушивания в ведущий творческий вуз Европы. Это одно из направлений нашей работы с молодым поколением в рамках бесплатного проекта МТС «Поколение М» по развитию детского творчества при помощи цифровых решений. Сегодня МТС развивает широкую линейку цифровых сервисов в области медиа, телеком, финансовых услуг на основе искусственного интеллекта, интернета вещей, облачных вычислений и больших данных, и в рамках проекта «Поколение М» мы предоставляем школьникам реальную возможность научиться использовать инновации для своего развития, для успешной учебы, яркого и увлекательного досуга».

Отбор проводили режиссер театра и кино, преподаватель режиссерского факультета ГИТИСа Валерий Саркисов и старший преподаватель кафедры мастерства актера Тарас Белоусов. Они также провели для школьников и выпускников Дальнего Востока мастер-класс, на котором рассказали о требованиях к поступлению в театральные вузы, ответили на вопросы абитуриентов.

- Прослушивания на Дальнем Востоке в формате онлайн проходят в третий раз. Для ребят это замечательная возможность, не выезжая из родного города, пройти консультации. Стать актером непросто. Нужен не только талант, но и уверенность в собственных силах, настойчивость и подходящая для театра и кино внешность. Если вы мечтаете именно о ГИТИСе - необязательно стремиться только на актерский факультет. В ГИТИСе восемь творческих факультетов. Мало кто знает, что мы готовим сегодня и профессиональных гримеров, и театральных критиков, и продюсеров, и сценографистов. Список факультетов и требования к поступлению есть на нашем сайте, - рассказал режиссер театра и кино, преподаватель режиссерского факультета ГИТИСа Валерий Саркисов.

Всего отборочные консультации прошли более 100 школьников и студентов с Дальнего Востока. На творческую встречу пришли не только участники прослушиваний, но также и дети, которые еще не определились с профессией и хотели больше узнать о факультетах ГИТИСа. Большинство подростков были из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Биробиджана, Южно-Сахалинска, Якутска, Благовещенска. Впервые в онлайн-консультациях приняли участие ребята из Чукотского автономного округа.

Отметим, у талантливых дальневосточников, мечтающих о сцене, есть еще один шанс поучаствовать в театральном онлайн-конкурсе проекта «Поколение М». Для этого участникам нужно снять на видео басню, стихотворение, песню или отрывок из прозы в собственном исполнении и до 31 мая загрузить запись на сайт проекта. Педагоги ГИТИСа отсмотрят все полученные видео. Лучшим будет зачтено прохождение первого тура вступительных экзаменов на актерский факультет, факультет музыкального театра или факультет эстрады и предложено очное участие во втором туре прослушиваний. По решению жюри конкурса также будет выбран один победитель, который в дополнение к творческому зачету получит от МТС поездку в Москву.