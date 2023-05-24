В хабаровском гидрометцентре предупредили о сильном ветре 25 мая Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Хабаровске 25 мая порадует теплом. День обещает быть без осадков и солнечным. Даже ночью температура воздуха продержится в пределах +14…+16 градусов. Днем воздух прогреется до +28. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду с порывами до 18 метров.

Отличная погода 25 мая будет не только в Хабаровске. В южных районах Хабаровского края также не будет осадков, а температура воздуха составит +11…+16 градусов ночью и +24…+29 днем. Ветер поднимется до 14 метров в секунду.

Дождливо будет в центральных и северных районах края. Скорость ветра достигнет 14 метров в секунду. В центре региона прогнозируют +4…+17 градусов ночью и +19…+29 днем. На севере ночью столбик термометра покажет от -2 до +14, а днем от +3 до +22 градусов.

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