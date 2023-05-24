Пять новых ТОСов появятся в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске прошло заседание гордумы, на котором были определены границы участков пяти новых территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Их создадут жители домов на Троянской, Фрунзе, Яшина, Калинина и Фурманова. Всего в краевой столице зарегистрировано 267 ТОСов.

- С 2020 года ТОСы города участвуют в конкурсах грантов. Уже осуществлено 93 проекта приблизительно на 80 миллионов рублей, - сказал Сергей Худенев, замначальника управления по связям с общественностью и работе с молодежью.

В 2023 году финансирование получат 27 проектов. Также в Хабаровске впервые пройдет смотр-конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление». Победители получат премии в общей сумме 450 тысяч рублей. Их выберут 20 июля.

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