Обследование на рак кожи прошли жители Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В четырех городах Хабаровского края жители смогли обследоваться на меланому. Выявление заболевания на ранних этапах поможет вылечиться с вероятностью до 95 процентов. На последних же стадиях выжить практически невозможно. В прошлом году обследование прошли несколько тысяч человек, подозрение на рак обнаружили у 20 пациентов. Они смогли не допустить злокачественное течение болезни.

- Факторы риска - это сильное солнце. Сейчас лето, наш край считается одним из самых солнечных в России. Также факторы риска - это механические повреждения на коже, воздействия химических веществ. Даже скраб для тела может вызвать болезнь. Все это должно вызывать у людей настороженность, - сказал Марк Аршинский, главный врач краевого кожно-венерологического диспансера.

Врачи рекомендуют проходить обследование дважды в год: перед летом, до 15 апреля, и после него, то есть после 1 ноября. Стоит обращать внимание, если родинки изменили цвет, размеры, границы, стали неровными или нечеткими, а также болят и кровоточат.

При обследовании дерматолог проводит полный осмотр, в случае подозрений проводит дополнительную диагностику на специальном оборудовании.

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