В хабаровском сквере Индустриального района установили лавочки Фото: Администрация Хабаровска

В бывшем сквере Райисполкома появились лавочки, о которых просили местные жители. Они написали обращение на имя мэра Хабаровска Сергея Кравчука.

- Под обращением подписались три ветерана и еще 25 человек. Они тоже хотели бы, чтобы здесь были лавочки. Именно со спинкой, чтобы пожилые люди могли облокотиться и посидеть, пока наши внуки и правнуки гуляют, - сказала Вера Савишина, председатель Совета ветеранов Индустриального района.

Сергей Кравчук поручил заняться вопросом комитету по управлению районом. Как только в Хабаровске потеплело, дело двинулось. Теперь в сквере появились две новые лавочки и две урны.

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