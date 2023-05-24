Сергей Кравчук поздравил хабаровских сотрудников пограничной службы Фото: Администрация Хабаровска

Ветераны, сотрудники пограничной службы ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО и представители погранинститута приняли участие в торжественном приеме, который прошел в Городском дворце культуры. Мероприятие было посвящено профессиональному празднику – Дню пограничника. Представителей службы поздравил лично мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

- В этот торжественный день хочу искренне поблагодарить вас за добросовестное и ответственное отношение к своим обязанностям, выполнение поставленных задач, честную службу Родине и народу, - сказал Сергей Кравчук.

Глава города вручил Благодарственные письма 10 сотрудникам и ветеранам ведомства. Для гостей выступил ансамбль песни и пляски краевого Погрануправления ФСБ России.

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