Сергей Кравчук поздравил хабаровских сотрудников пограничной службы
Фото: Администрация Хабаровска
Ветераны, сотрудники пограничной службы ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО и представители погранинститута приняли участие в торжественном приеме, который прошел в Городском дворце культуры. Мероприятие было посвящено профессиональному празднику – Дню пограничника. Представителей службы поздравил лично мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
- В этот торжественный день хочу искренне поблагодарить вас за добросовестное и ответственное отношение к своим обязанностям, выполнение поставленных задач, честную службу Родине и народу, - сказал Сергей Кравчук.
Глава города вручил Благодарственные письма 10 сотрудникам и ветеранам ведомства. Для гостей выступил ансамбль песни и пляски краевого Погрануправления ФСБ России.
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