Депутаты Хабаровской городской думы выбрали почетного гражданина Хабаровска

Почетные граждане были выбраны путем тайного голосования Фото: Администрация Хабаровска

На очередном заседании Хабаровской городской думы депутатам предстоял непростой выбор - решить, кому в этом году будет присвоено звание «Почетный гражданин Хабаровска». В юбилейный для Хабаровска год на голосование были вынесены четыре кандидата: Григорий Борщеговский, Новруз Мамедов, Петр Дубров и Ольга Жученко.

В начале заседания была представлена общая информация обо всех претендентах на получение почетного звания, после чего представители различных организаций, а также ветераны более детально остановились на каждом из четверых соискателей награды.

Григорий Борщеговский уже несколько десятилетий является директором кадетской школы №1 имени Ушакова. Как отметила заместитель мэра города по социальным вопросам Ольга Мильчакова, его эффективное управление образовательным процессом позволило повысить показатель качества обучения в школе на 2,5 процента относительно остальных общеобразовательных организаций Хабаровска.

Петр Дубров - известный на всю страну космонавт из Хабаровска, обладатель рекорда по нахождению на международной космической станции в ходе одного полета - 355 суток. Четыре раза Петр Дубров выходил в открытый космос, где провел около 30 часов. За все заслуги космонавт уже получил звание Героя России.

Ольга Жученко руководит Центром детского творчества «Народные ремесла», который стал обладателем множества наград национального масштаба. Усилиями Ольги Жученко были внедрены и успешно реализованы более 20 инновационных проектов в направлении «Поликультурное образование», «Одаренные дети», «Инклюзивное образование». В 2022 году для приобщения населения к русской народной культуре она организовала «Музей-мастерскую славянской культуры».

Новруз Мамедов - предприниматель и президент благотворительного фонда «От сердца к сердцу». Хабаровчане отмечают его активное участие в развитии инфраструктуры города, помощи малообеспеченным слоям населения, а также социально значимым учреждениям. Регулярное содействие Новруз Мамедов оказывает в реставрации мемориалов и памятников краевой столицы.

В ходе заседания была сформирована счетная комиссия, организовавшая процедуру тайного голосования среди депутатов. После подсчета голосов равное количество было зафиксировано сразу у трех кандидатов - Григорий Борщеговский, Петр Дубров и Новруз Мамедов получили по 19 голосов. Таким образом, в год 165-летия Хабаровска регалии почетного гражданина столицы края достанутся всем победителям.

- Этот год - юбилейный для Хабаровска, и так случалось, что именно в юбилейные годы звания почетного гражданина удостаивали нескольких уважаемых горожан, - отметил председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов.