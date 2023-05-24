Больше 23 тысяч человек перевезли дачные автобусы в Комсомольске-на-Амуре Фото: правительство Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре месяц назад начали работать дачные автобусы. За этот период они перевезли больше 23,5 тысячи человек.

- В Городе юности в этом году действуют семь автобусных маршрутов: №103 Комсомольск-на-Амуре - сады «Кооператор», №103у Комсомольск-на-Амуре - сады «Электрон», №108 Комсомольск-на-Амуре - сады «Лесные», №108у Комсомольск-на-Амуре - «Городские сады», №109 Комсомольск-на-Амуре - сады «Бочин», №110 Комсомольск-на-Амуре - сады «Галичный» и №116 Комсомольск-на-Амуре - сады «Хорпинка», - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Автобусы обслуживает местный перевозчик. Проблем в работе общественного транспорта не возникает. В выходные количество рейсов вырастает - для удобства пассажиров. В каждом автобусе есть оборудование для бесконтактной оплаты, система ГЛОНАСС, по которой можно следить за их передвижениями. Также посмотреть, где находится автомобиль, можно и по «Яндекс Картам».

Дачников Комсомольска-на-Амуре перевозят семь маршрутов, хабаровчан - 13. На них установлен регулируемый тариф с оплатой за счет краевого бюджета. Стоимость проезда с прошлого года не изменилась.

Ездить автобусы будут до 30 октября.

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