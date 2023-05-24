Ребенок заразился энцефалитом из-за укуса клеща в ЕАО Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

11-летний ребенок играл во дворе своего дома в поселке Николаевка, когда к нему присосался клещ. Его направили в хабаровскую больницу, где выяснили, что кровосос был переносчиком энцефалита. Диагноз у ребенка подтвердился. Он прошел курс лечения и был выписан после выздоровления.

В 2023 году из-за укусов клещей пострадали 172 человека, из которых 68 - дети. Это почти на 53 процента больше случаев, чем в 2022-м. Из всех пациентов только 13 человек были привиты от клещевого вирусного энцефалита.

В «Центре гигиены и эпидемиологии в ЕАО» исследовали 164 клеща, 23 из которых оказались переносчиками опасных для человека болезней, в основном боррелиоза.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.