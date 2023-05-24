Первый случай кори зафиксировали у ребенка в Магаданской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Магаданской области выявили первый случай заболевания корью. Ее подхватил полуторагодовалый ребенок из Сусумана. У малыша не было прививки. Возможно, он заразился в Ингушетии, откуда приехал в регион. Сейчас ребенок лечится, его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Сотрудники Роспотребнадзора выявили контактных и организовали иммунизацию.

- Мы надеемся, что этот случай останется первым и единственным у нас в области. Но я отмечу, что в этом округе есть большое количество родителей, которые не хотят прививать своих детей. Так, среди 42 детей до года больше половины не вакцинировано. Мы обсудили эту ситуацию с врачами и администрацией района, - сказала Елена Кузьменко, и. о. министра здравоохранения Магаданской области.

В регионе сейчас есть 1 100 доз вакцины от кори, их распределили по больницам. Курс состоит из двух уколов с интервалом в 3-6 месяцев.

Если человек не знает, есть ли у него прививка, он может сдать тест на антитела. Правда, это исследование платное. Кроме того, сейчас у медиков стоит задача: найти тех, кто не прививался в детстве, и уговорить их сделать укол.

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