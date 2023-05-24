На шумоизоляционной стене на улице Лейтенанта Орлова студенты изобразили Хабаровский край Фото: администрация Хабаровска

Хабаровский край появился на шумоизоляционной стене на улице Лейтенанта Орлова краевой столицы. Его изобразили студенты колледжа искусств, скрыв таким образом граффити и художества вандалов.

Во время общегородского субботника с инициативной группой познакомился мэр. Он навестил ее как раз в тот момент, когда ребята творили.

А 23 мая глава города снова встретился с активистами. На этот раз он поблагодарил их за творчество.

- Спасибо за вашу душу, за чувство ответственности и неравнодушие к тому, что происходит в Хабаровске. Благодаря вашим стараниям на шумоизоляционной стене теперь изображен весь Хабаровский край. Здесь и наш знаменитый медведь, а лотосы - это гордость нашего региона. Получился прекрасный арт-объект. Когда проезжаю мимо, всегда любуюсь им, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Он вручил им благодарности и памятные подарки, в числе которых была книга к юбилею Хабаровска.

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