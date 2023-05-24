Покупателей наркотиков в интернете задержала полиция в Биробиджане Фото: УМВД ЕАО

В Биробиджане полиция задержала местных жителей, покупавших наркотики в мессенджере. Мужчины писали пользователю с ником «Алик», а потом забирали тяжелый наркотик в закладках.

Один из них - 51-летний житель города с обширным криминальным прошлым. За запрещенное вещество он отдал две тысячи рублей. Взамен получил координаты закладки. Там его ждал сверток, перемотанный красной изолентой.

- В этот же день его приятель, ранее судимый мужчина 38 лет, также заказал наркотическое средство через интернет. Получив координаты закладки, подобрал сверток с наркотиками. Оба мужчины задержаны и доставлены в отдел полиции, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Против каждого завели уголовное дело. Материалы против «Алика» за продажу наркотиков выделили в отдельное производство.

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