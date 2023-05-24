Вернуться в строй

Кирилл Цмакалов с директором санатория «Железнодорожник» Людмилой Борисовой Фото: Е. Гидалевич

Кирилл Цмакалов - председатель комитета Законодательной думы по бюджету, налогам и экономическому развитию, взял на себя волонтерскую миссию координации помощи участникам СВО и подготовил информацию, в которой отразил первостепенные задачи по реабилитации ребят, вернувшихся с фронта.

- Есть такой термин как «афганский синдром», я служил с такими ребятами. Если участников боевых действий не выводить из посттравматического стрессового расстройства, они станут инвалидами.

Разговаривал с военными медиками, они акцентируют внимание, что не только лечение, но реабилитация участников СВО должна быть незамедлительной и интенсивной.

Наши земляки возвращаются домой не только с «афганским синдромом», но и с травмами опорно-двигательного аппарата; ранами, полученными при воздействии взрывной волны и непосредственно при подрыве на противопехотных минах; огнестрельными ранениями и травмами брюшной полости.

Многие нуждаются в продолжении медикаментозного лечения, начатого на госпитальном этапе.

Чем раньше начнем помогать, тем больше шансов у молодых мужчин на полное восстановление, а это уже вопрос демографии и приумножения населения на восточной границе России.

Вовлечение в активную деятельность, возврат к привычному образу жизни, быстрое восстановление бытовых навыков - это тоже имеет первостепенное значение.

Сегодня встретился с директором санатория «Железнодорожник» Людмилой Борисовой. Эта открытая харизматичная женщина с активной гражданской позицией и добрым сердцем переживает за всех ребят, участвующих в боевых действиях.

В санатории, расположенном среди лесных хвойных массивов на побережье реки Амур - настоящем месте силы, готовы принять единовременно до 109 бойцов.

Директор и главный врач показали всю лечебную базу, она как раз заточена на восстановление опорно-двигательного аппарата, последствий травм и растяжений суставов и позвоночника, болезней нервной системы, последствий черепно-мозговых травм.

Есть физио- и спелеолечение, лечебные ванны, электросон с психотренингом, водный комплекс, здесь варят чудесные фиточаи и делают бодрящие кислородные коктейли, кормят пять раз в день.

Отдельно остановлюсь на грязелечении - грязи в санаторий доставляют с озера Шитовского, возникшего более 20 тысяч лет назад на восточном склоне Уральских гор, это редкая по сохранности природная система. Их сила такова, что поднимает на ноги всех, кому показаны эти грязи.

Готов на площадке закдумы собрать всех директоров наших санаториев, в том числе «Кульдура», им распоряжается наше объединение профсоюзов, чтобы в крае заработала система восстановления ребят, вернувшихся с фронта.

Кирилл Цмакалов

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